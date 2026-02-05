TEMAS DE HOY:
Defensa del instructor de boxeo impugna prisión preventiva en el caso del menor en coma

Defensa asegura que testigos y videos prueban que el menor no fue obligado a combatir.

Ximena Rodriguez

04/02/2026 22:24

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La defensa técnica del instructor de boxeo formalizó un recurso de apelación contra la detención preventiva bajo el argumento de que la normativa penal prohíbe esta medida en delitos con penas menores a cuatro años. El abogado Elías Tordoya afirmó: “Hemos presentado hace dos horas el recurso de apelación a los efectos de que el Tribunal de alzada valore las documentaciones y evidencie la improcedencia de la detención”.

Respecto al incidente en el ring, la vocería legal sostiene que la víctima participó voluntariamente y con entusiasmo en el cuarto encuentro de sparring. Según Tordoya, las imágenes demuestran que el joven inició la pelea de manera enérgica e incluso le propinó “una golpiza al hoy prófugo, Pablo”, sin que existiera obligación alguna por parte del instructor.

Finalmente, el jurista enfatizó que su cliente no omitió auxilio, sino que gestionó el traslado inmediato del deportista al centro médico tras notar su malestar.

“Mi defendido, junto a las personas que han presenciado el hecho, han ayudado a trasladar a la hoy víctima para que reciba la atención médica necesaria”, concluyó el abogado.

 

