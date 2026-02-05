TEMAS DE HOY:
Mujer hallada muerta Cadex Atrapan a delincuente

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Caso ‘maletas’: Policía investiga vínculos entre el juez Zeballos y exfuncionarios de Aduana que aparecen en video

Las imágenes muestran un estrechón de manos y una conversación que ya está bajo la lupa de la Fiscalía.

Ximena Rodriguez

04/02/2026 21:13

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Una grabación de las cámaras de seguridad del aeropuerto Viru Viru se ha convertido en pieza clave en la investigación por el caso ‘maletas’. En las imágenes se identifica al juez Hebert Zeballos, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, mientras conversa y estrecha la mano de un exfuncionario de la Aduana Nacional.

La Fiscalía y la Policía Boliviana ya han incorporado este material al expediente para analizar el vínculo entre ambos sujetos y otros acompañantes identificados. El encuentro, que quedó registrado de forma nítida, además de otros videos, ha derivado en la emisión de nuevas citaciones para todos los individuos que aparecen en las imágenes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD