Caso ‘maletas’: Policía investiga vínculos entre el juez Zeballos y exfuncionarios de Aduana que aparecen en video

Una grabación de las cámaras de seguridad del aeropuerto Viru Viru se ha convertido en pieza clave en la investigación por el caso ‘maletas’. En las imágenes se identifica al juez Hebert Zeballos, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, mientras conversa y estrecha la mano de un exfuncionario de la Aduana Nacional.

La Fiscalía y la Policía Boliviana ya han incorporado este material al expediente para analizar el vínculo entre ambos sujetos y otros acompañantes identificados. El encuentro, que quedó registrado de forma nítida, además de otros videos, ha derivado en la emisión de nuevas citaciones para todos los individuos que aparecen en las imágenes.

Mira la programación en Red Uno Play