Caso ‘maletas’: Video muestra al juez Zeballos conversando con funcionario de Aduana en Viru Viru

Un nuevo elemento se incorpora a la investigación del denominado caso ‘maletas’ y podría resultar clave para esclarecer cómo 31 maletas lograron salir sin control aduanero del aeropuerto internacional de Viru Viru.

Se trata de un video de cámaras de seguridad en el que aparece el juez Hebert Zeballos conversando con un funcionario de la Aduana Nacional el mismo día en que se produjo el ingreso irregular del equipaje.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales y que forman parte del material bajo análisis de la Fiscalía, muestran al juez Zeballos dialogando con una mujer dentro de la terminal aérea. Segundos después, se aproxima un funcionario de la Aduana, con quien el juez se saluda estrechando la mano e intercambia algunas palabras.

Posteriormente, el funcionario también saluda a la mujer. Durante el intercambio, se observa a Zeballos colocar su mano sobre el funcionario mientras ambos continúan conversando entre gestos distendidos y risas.

El registro audiovisual corresponde al 29 de noviembre de 2025, fecha en la que, según la investigación, 31 maletas ingresaron y salieron del aeropuerto sin pasar por controles aduaneros oficiales. Para los investigadores, la coincidencia temporal entre ese hecho y la presencia de las personas registradas en el video es un punto que merece análisis detallado.

En este contexto, la situación del funcionario aduanero Álvaro B. se complica. De acuerdo con la información incorporada al proceso, él se encontraba de turno ese día en Viru Viru. En su declaración, confirmó su presencia en la terminal aérea, pero negó haber tenido cualquier vínculo con las maletas. Aseguró que no vio ni recibió equipaje irregular y que sus funciones estaban limitadas al control de divisas, no a la revisión de equipajes ni al manejo de escáneres.

El funcionario también explicó que se ausentó momentáneamente de su puesto para comprar alimentos para sus compañeros, señalando que el personal llevaba más de 24 horas continuas de trabajo. Según su versión, esa salida fue coordinada dentro del turno. Además, denunció que su citación y posterior suspensión vulneraron sus derechos, extremo que fue incorporado al cuaderno de investigaciones.

El caso adquiere mayor relevancia al establecerse que ese mismo día Laura Rojas también sostuvo una reunión con el juez Zeballos dentro del aeropuerto, configurando una serie de coincidencias que la Fiscalía considera determinantes para reconstruir una posible red de coordinación que habría facilitado la salida del equipaje sin registro oficial.

Mientras avanzan las pericias, el Ministerio Público revisa registros de turnos, informes internos, comunicaciones y material audiovisual. Hasta el momento, el paradero de las 31 maletas sigue siendo desconocido, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataría de un hecho aislado, sino de una operación planificada.

La investigación continúa en curso y las autoridades no descartan nuevas citaciones en los próximos días.

