Orgullo de los cielos: Bolivia celebra el Día Nacional del Cóndor Andino este 4 de febrero

Cada 4 de febrero, Bolivia conmemora el Día Nacional del Cóndor Andino, una de las aves más imponentes y representativas del país.

Con una envergadura que puede alcanzar hasta tres metros y un peso de hasta 15 kilos, el cóndor andino es considerado una de las aves voladoras más grandes del mundo y un símbolo de la biodiversidad nacional.

La fecha busca generar conciencia sobre la importancia de su protección, ya que la especie se encuentra amenazada por factores como la caza ilegal, el envenenamiento, los incendios forestales y la pérdida de hábitat.

Una ley que lo protege

En el marco de esta conmemoración, el municipio de La Paz cuenta con la Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino, promulgada en 2024.

Esta normativa, conocida como la “Ley del Cóndor”, refuerza las sanciones contra el tráfico de fauna silvestre, el maltrato animal y las actividades que ponen en riesgo su entorno natural.

Además, promueve acciones de educación ambiental y conservación para preservar a esta especie en peligro de extinción.

Un compromiso de todos

Autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que la protección del cóndor andino es una tarea colectiva.

Su preservación no solo garantiza el equilibrio de los ecosistemas, sino que también mantiene vivo uno de los símbolos más importantes de la identidad boliviana.

El Cóndor Andino sigue volando alto, pero su futuro depende del cuidado y respeto de toda la sociedad.

