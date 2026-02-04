Rafael 'El Adivino' entrevista a Óscar Vargas durante su participación en El Mañanero

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Seguridad, Orden y Libertad (SOL), Óscar Vargas, participó en el segmento humorístico “Adivina quién manda”, durante su visita al programa El Mañanero de Red Uno, espacio en el que expuso parte de sus propuestas de cara a las elecciones municipales.

El segmento forma parte de uno de los espacios habituales del programa, en el que Rafael 'El Adivino' interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira con temas de actualidad política.

La participación de Vargas se dio tras la entrevista en la que el candidato presentó sus principales planteamientos para la capital cruceña, vinculados al desarrollo productivo, la mejora de la infraestructura urbana y el fortalecimiento de la autonomía regional.

Durante el espacio humorístico, el aspirante a la Alcaldía compartió el set con el elenco del programa, en un formato distendido que busca acercar a los candidatos a la audiencia.

