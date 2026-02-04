Piden cancelar personerías de cuatro fuerzas políticas en Santa Cruz

El jurista Bladimir Flores oficializó una demanda ante el Tribunal Electoral para anular las personerías de ASIP, FE, Nueva Esperanza y SOL.

Según el abogado, estas organizaciones incumplieron el requisito de votación mínima, señalando que: “Por no haber cumplido el 3%, la Ley 1096 en su artículo 58, inciso B es clara sobre porqué los partidos deberían cancelarse”.

La denuncia se apoya en resoluciones emitidas por el propio Tribunal que evidencian el bajo respaldo ciudadano obtenido por estas siglas en las urnas. Flores enfatizó que la normativa vigente no permite discrecionalidades, por lo que las agrupaciones deben perder su estatus legal.

Tras la presentación del recurso el día de ayer, la Sala Plena del organismo electoral ha iniciado el análisis técnico de los antecedentes expuestos. “Estamos a la espera de que se nos notifique y esperamos una resolución del Tribunal”, concluyó el vocero tras confirmar que el proceso ya está en manos de las autoridades competentes.

