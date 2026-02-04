TEMAS DE HOY:

Pablo Callisaya: conociendo al candidato a la Alcaldía de El Alto

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) postula a Callisaya para la Alcaldía de la ciudad de El Alto.

Juan Marcelo Gonzáles

03/02/2026 21:30

Foto: Pablo Callisaya Candidato Alcaldía El Alto
El Alto

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 en el sector, en 'Conociendo al candidato' de la Red Uno, te presentamos a Pablo Callisaya, que migró desde la provincia Camacho.

Con 38 años de edad, es ingeniero de profesión, con estudios de posgrado, tres diplomados y una maestría. Además de padre de dos niños.

Su objetivo de llegar al cargo es transformar y modernizar para construir una ciudad digital moderna.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Para poder modernizar la urbe y convertirla en una ciudad digital con proyectos destinados a la educación.

¿Cuáles son sus propuestas?

En el orden de prioridades, el candidato pone tres sectores para atender: salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura. Promete la construcción de un hospital para el sector gremial.

Vea quién es Pablo Callisaya:

 

