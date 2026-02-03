Cochabamba necesita agua y empleo, no corrupción: la propuesta de Juan Roberth Flores

El candidato a gobernador de Cochabamba por la alianza Libertad y República (Libre), Juan Roberth Flores Encinas, presentó los principales ejes de su propuesta política, centrados en la recuperación de los recursos hídricos, una gestión transparente y el impulso al desarrollo productivo y regional.

Flores, quillacolleño y expresidente del Comité Cívico de Cochabamba, aseguró que su motivación nace de las injusticias cotidianas y de su vínculo con el río Rocha.

“He aprendido a nadar y a pescar en el río Rocha. Queremos recuperar este río que hoy está abandonado”, dijo.

El candidato recordó su trayectoria cívica y social, vinculada al movimiento ciudadano, al civismo y remarcó que su aspiración es “ser un empleado de la población”, con una gestión cercana y austera.

Uno de los ejes centrales de su plan es el manejo del agua. Flores planteó que la administración del proyecto Misicuni pase a la Gobernación de Cochabamba, al considerar que los recursos son financiados por los cochabambinos, pero administrados desde La Paz por el Gobierno nacional.

“Misicuni está en Quillacollo, pero no se puede disfrutar ni una gota de agua para riego ni para consumo humano, especialmente en el valle bajo”, cuestionó.

Además, propuso aducciones hacia el valle bajo, la construcción de represas en el río Mizque, varios atajados en el cono sur y el retorno del Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic) para enfrentar la escasez de agua y las sequías que afectan al departamento.

Desarrollo, caminos y producción

Flores destacó la necesidad de mejorar caminos hacia zonas como Pasorapa y la región andina, además de potenciar el sector minero metálico y no metálico y apoyar a la agricultura como generadora de empleo.

“Cochabamba está extraviada. Debemos ser parte del corredor bioceánico y hacer una gestión real”, sostuvo, al señalar que su plan de gobierno es el resultado de toda una vida de experiencia cívica y técnica.

El candidato afirmó que Cochabamba enfrenta una Gobernación ausente, por lo que propone una institución presente, con credibilidad y cero corrupción. En ese marco, planteó implementar un gobierno digital para reducir la burocracia y evitar prácticas corruptas en los trámites.

“No quiero ser un gobernador de adorno. Queremos recuperar el pacto fiscal 50/50 y mejorar la calidad de vida de la población”, indicó.

Finalmente, Flores anunció que impulsará becas financiadas con recursos del PIB, señalando que invertir en recursos humanos es clave para el desarrollo del departamento, y reiteró su compromiso con la generación de empleo y el fortalecimiento del sector productivo.

Mira la programación en Red Uno Play