Dockweiler: "Reconstruir La Paz para tener la ciudad que nos merecemos"

Nació en Sorata, tiene 58 años, fue piloto militar, también es economista en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, además de impulsor de la empresa Mi Teleférico.

César Dockweiler, candidato por la agrupación Innovación Humana a la alcaldía de La Paz, señaló en Que No Me Pierda (QNMP) que lleva cuatro años y medio recorriendo la ciudad, donde aprendió que el municipio está lastimado y abandonado.

“Claramente no se han hecho los planes, programas y proyectos para beneficiar a la ciudad (…) es un grito clamoroso de la ciudad de La Paz que dicen que se hagan las cosas diferentes”, menciona Dockweiler.

Entre sus propuestas están los pilares:

Eliminar la corrupción; menciona que un 40% del presupuesto va a aparecer eliminando la corrupción.

Eficiencia: se van a cambiar las luminarias sin emplear el POA de los vecinos ni endeudar a la ciudad.

Trabajo con el gobierno nacional; si se accede al cargo, se tendrá un trabajo conjunto con el poder ejecutivo del país para prevenir riesgos.

Eficiencia en recaudación, donde no se crearán nuevos impuestos; se puede agilizar, por ejemplo, la otorgación de certificados de catastro.

Participación con la empresa privada, donde todas las iniciativas privadas serán tomadas muy en cuenta para el desarrollo de la ciudad.

Financiamiento, donde se buscará la inversión internacional.

Sobre el transporte.

El candidato adelanta que no se privatizará el servicio municipal de transporte PumaKatari, sino que se trabajará para que este sistema sea autosostenible. Sobre el tema del trameaje, se da principalmente por la falta de autoridad; se necesita una coordinación con el sector y también con los transportistas interciudad.

Finalmente, pide trabajar por la ciudad de forma conjunta con los habitantes de La Paz y con todos los sectores que hacen a esta ciudad para obtener resultados extraordinarios para mejorar la vida de la gente.

