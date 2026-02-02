Brasil derrotó a Argentina y se consagró campeón de la Copa América Futsal 2026

La Conmebol Copa América Futsal 2026™ ya es historia y nuevamente tiene a Brasil como campeón. En una final intensa y cargada de emociones, la selección brasileña derrotó 2-1 a Argentina y levantó su 12° título continental, reafirmando su hegemonía en el futsal sudamericano.

El marcador se abrió a los 9 minutos del primer tiempo con un potente puntazo de João Victor, que dejó sin reacción al arquero argentino. La Albiceleste no se quedó atrás y generó varias oportunidades para igualar el partido antes del descanso, siendo la más clara un gran giro de Matías Rosa, que encontró una respuesta espectacular del arquero Matheus, figura indiscutida del encuentro.

Brasil se fue al entretiempo en ventaja, sostenido por las atajadas de Matheus, quien volvió a lucirse a los 11 minutos del complemento ante un disparo peligroso de Arrieta.

El cierre del partido fue electrizante. A los 17 minutos, tras una larga posesión argentina, Matías Rosa recibió dentro del área y definió por abajo para marcar el empate y encender la final. Apenas un minuto después, Argentina estuvo a punto de dar vuelta el resultado, pero nuevamente Matheus, esta vez con el pecho, le negó el gol a Claudino en un mano a mano.

Cuando parecía que el partido se encaminaba a la prórroga, Brasil encontró su última vida. A los 19 minutos, el capitán Dyego controló un balón largo, sacó el remate y el rebote terminó descolocando a Acosta, decretando el gol del triunfo.

Con este resultado, Brasil repite el título conseguido en 2024 y suma una nueva estrella a su extenso palmarés. Argentina, pese a una destacada actuación, vuelve a quedarse con el subcampeonato, tras una final que quedará en la memoria del futsal continental.

