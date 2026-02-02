John Mendoza apuesta por reordenar Cochabamba con gestión técnica y lucha anticorrupción

Mendoza se presentó como una alternativa a la política tradicional, destacando su formación como arquitecto, planificador urbano y docente universitario, además de su experiencia en gestión académica e institucional.
En plena carrera por las elecciones subnacionales, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), John Mendoza, plantea una transformación profunda de la gestión municipal basada en planificación técnica, transparencia y cercanía con la población.
“La Nueva Cochabamba no es solo un eslogan, es la necesidad de cambiar la forma de vivir en la ciudad. Nos hemos acostumbrado al desorden y al caos en el transporte y el comercio, y eso no está bien”, sostuvo.
Además, propuso impulsar proyectos concretos en transporte, comercio y medio ambiente, con énfasis en planificación urbana y ordenamiento territorial.
Mendoza enfatizó que la descontaminación del río Rocha es un tema prioritario porque es cuestión de salud pública y medio ambiente.
Mendoza resaltó que su mirada sobre la ciudad está marcada por su especialidad en arquitectura y planificación, áreas en las que ha trabajado durante años. Fue docente de la UMSS, director de carrera a los 28 años, decano de la facultad de Arquitectura de la UMSS a los 32 y presidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba.
Respecto a la basura, mencionó que se tiene que buscar una solución con apoyo de empresas internacionales para la industrialización.
El candidato aseguró que su modelo de gobernanza estará basado en el trabajo directo con los distritos y sectores sociales, denunciando que muchos barrios se sienten abandonados por las autoridades.
