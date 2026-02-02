John Mendoza apuesta por reordenar Cochabamba con gestión técnica y lucha anticorrupción

En plena carrera por las elecciones subnacionales, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), John Mendoza, plantea una transformación profunda de la gestión municipal basada en planificación técnica, transparencia y cercanía con la población.

En una entrevista electoral con Red Uno, Mendoza se presentó como una alternativa a la política tradicional, destacando su formación como arquitecto, planificador urbano y docente universitario, además de su experiencia en gestión académica e institucional.

“La Nueva Cochabamba no es solo un eslogan, es la necesidad de cambiar la forma de vivir en la ciudad. Nos hemos acostumbrado al desorden y al caos en el transporte y el comercio, y eso no está bien”, sostuvo.

Entre sus principales promesas, el candidato plantea: reestructurar la Alcaldía desde adentro, poniendo fin a prácticas repetidas desde hace más de una década y combatir frontalmente la corrupción municipal, incluso evaluando a los funcionarios con pruebas psicológicas para detectar tendencias corruptas.

Además, propuso impulsar proyectos concretos en transporte, comercio y medio ambiente, con énfasis en planificación urbana y ordenamiento territorial.

Mendoza enfatizó que la descontaminación del río Rocha es un tema prioritario porque es cuestión de salud pública y medio ambiente.

En materia de transporte, señaló que el municipio ha olvidado tanto a transportistas como a comerciantes, por lo que propone la creación de paradas dignas, con servicios básicos, señalización y planificación vial, además de planes reales de mejora para los mercados, que incluyan guarderías e intendencias permanentes.

Mendoza resaltó que su mirada sobre la ciudad está marcada por su especialidad en arquitectura y planificación, áreas en las que ha trabajado durante años. Fue docente de la UMSS, director de carrera a los 28 años, decano de la facultad de Arquitectura de la UMSS a los 32 y presidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba.

Respecto a la basura, mencionó que se tiene que buscar una solución con apoyo de empresas internacionales para la industrialización.

El candidato aseguró que su modelo de gobernanza estará basado en el trabajo directo con los distritos y sectores sociales, denunciando que muchos barrios se sienten abandonados por las autoridades.





