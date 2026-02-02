Espinoza anuncia visita de empresarios tras participación de Bolivia en Davos

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó sobre la histórica participación de Bolivia en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos y anunció que en los próximos meses llegarán al país misiones empresariales internacionales interesadas en distintos sectores económicos.

Espinoza destacó la relevancia del evento, organizado por actores privados que buscan oportunidades de inversión a nivel global, y subrayó que, en los 56 años de existencia del foro, Bolivia nunca había sido invitada.

“No hay una empresa nacional que participe en el Foro de Davos, pero pese a ello fuimos invitados por la relevancia que tenemos. Sudamérica vuelve a ser estratégica, no solo por sus recursos, sino por su posición geoestratégica: unimos el Atlántico con el Pacífico, de punta a punta del continente”, afirmó el ministro.

El titular de Economía señaló que otros factores valorados por los organizadores incluyen la diversidad productiva de la región, que va más allá de la minería e involucra la producción de alimentos y la generación de energía con costos competitivos.

“Se nos ha otorgado un espacio específico para conversar al respecto. En apenas dos meses logramos lo que muchos analistas y organismos multilaterales estimaban que nos tomaría dos años. A partir de esto, la perspectiva para Bolivia es muy positiva”, agregó.

Sobre los resultados de la participación boliviana en Davos, Espinoza aclaró que las decisiones de inversión no se concretan de inmediato y requieren análisis detallados que se reflejarán en la siguiente gestión.

“Las decisiones de inversión generan un proceso de consideración de Bolivia para el 2027. Para el primer semestre de este año, llegarán varias misiones empresariales de empresas relacionadas con logística, generación de energía y otros sectores”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play