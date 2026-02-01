YPFB garantiza la calidad de los combustibles en toda la cadena logística

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) avala la confiabilidad y calidad de los combustibles líquidos que se comercializan en el mercado interno, a través de controles técnicos aplicados en todas las etapas de la cadena logística: producción, transporte, almacenamiento y despacho.

“El combustible que llega al consumidor final pasa por verificaciones, muestreos y análisis realizados por firmas inspectoras independientes, tanto en refinerías como en sistemas de transporte y plantas de almacenaje, lo que refuerza la seguridad operativa y la confiabilidad del suministro”, informó el gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto.

Según la estatal, las refinerías nacionales y los ingenios productores de biocombustibles certifican la calidad del producto antes de su entrega a YPFB, mediante análisis de laboratorio que verifican el cumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales como ASTM e ISO. La comercialización está condicionada a la emisión de certificados de calidad.

En ese marco, durante la primera quincena de enero, el laboratorio de la Refinería Guillermo Elder Bell, acreditado por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), certificó la calidad de la Gasolina Especial. Asimismo, en agosto pasado, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) avaló la calidad del Etanol Anhidro utilizado como aditivo de origen vegetal.

Durante el transporte, ya sea por camiones cisterna, barcazas o ductos, YPFB aplica controles de calidad antes, durante y después del traslado. Las empresas YPFB Logística S.A. y YPFB Transporte S.A. emiten certificados de verificación que garantizan que el producto mantiene sus propiedades hasta su llegada a las plantas de almacenaje.

En estas instalaciones, se realizan pruebas rutinarias durante el almacenamiento y análisis diarios antes del despacho hacia las estaciones de servicio, grandes consumidores y clientes directos. A fines de enero, una muestra de Gasolina Especial + fue verificada en laboratorios de YPFB Logística, confirmando que cumple con las especificaciones técnicas exigidas antes de su distribución al mercado.

