Cergio Prudencio califica a ‘La hija cóndor’ como un hito histórico

El cine boliviano vive un momento de consagración internacional tras el impactante paso de La hija cóndor por el Festival de Málaga. Esta coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay ha logrado posicionarse en la Sección Oficial, despertando elogios por su audacia técnica y narrativa.

El compositor Cergio Prudencio, figura clave en el proyecto, no ocultó su entusiasmo tras recibir la prestigiosa Biznaga de Plata.

"Estoy convencido de que ‘La hija cóndor’ es una extraordinaria película que ha de marcarse como un hito en nuestra historiografía del cine en Bolivia", afirmó el músico.

La colaboración entre Prudencio y el director Álvaro Olmos nació de un proceso creativo intenso y cargado de simbolismo. "Poco a poco fuimos desarrollando una gran empatía, sobre todo a partir del visionado que yo hice del primer corte que él me mandó", explicó el galardonado compositor.

La cinta narra la vida de Clara, una joven partera que se debate entre sus raíces ancestrales y su deseo de ser cantante urbana. Esta encrucijada entre el destino colectivo y la libertad individual es el corazón palpitante de una épica andina sin precedentes.

El compromiso con la cultura quechua es otro de los pilares que ha generado debate en los circuitos internacionales de cine. La obra no solo utiliza el idioma como herramienta de comunicación, sino como un acto de resistencia y preservación cultural en el mundo moderno.

Para Prudencio, la calidad del material preliminar fue suficiente para comprometerse a fondo con la visión sonora de Olmos.

"Me impresionó profundamente lo que estaba viendo; a partir de ahí el diálogo se fue incrementando y él fue marcándome las pautas", señaló el artista.

La protagonista, María Magdalena Sanizo, eleva la propuesta mediante cantos rituales que conectan lo espiritual con la naturaleza misma. Esta dimensión simbólica convierte a la música en un personaje más que guía al espectador a través de los imponentes paisajes andinos.

Con este segundo triunfo personal en Málaga, Prudencio consolida su legado mientras la película inicia su camino como referente histórico. El éxito en España reafirma que la identidad boliviana tiene un lenguaje universal capaz de conquistar los escenarios más exigentes del mundo.

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