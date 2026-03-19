Entre lágrimas y talento: Andrés González conmueve y asegura su lugar en la competencia

La emoción marcó el cierre de la jornada en “La Gran Batalla – Duelo de Voces” con la presentación de Andrés González, un joven de 18 años, representante de Santa Cruz, que logró conmover a todos con su historia y su voz.

El participante interpretó el tema “La quiero a morir” de DLG, en una actuación cargada de sentimiento que conectó de inmediato con el público. Sin embargo, el momento más impactante llegó al final, cuando Andrés rompió en llanto al recordar a su maestro de canto, quien falleció tiempo atrás y dejó una huella profunda en su formación artística.

El primer equipo en pronunciarse fue el de Maisa Roca y Franklin Trigola, quienes no ocultaron su emoción.

“Lo hiciste espectacular, tienes ángeles en el cielo que te cuidan. Esta noche estuvieron contigo. Tienes ganas de triunfar y eso es lo que se necesita”, expresó Maisa.

Franklin, por su parte, reveló un vínculo especial con el participante, recordando que lo conoció cuando era niño, durante sus clases con el maestro que ambos evocaron con cariño. Además, manifestó su interés en producir su carrera musical.

Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez, destacaron su potencial artístico.

“Tú necesitas dos cosas: una banda y alguien que te venda show, y yo soy experta en ambas”, señaló Vanesa.

Carlos agregó: “Te felicito por el trabajo y por lo que haces por la música”.

Para Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda, la voz de Andrés tiene una capacidad especial para transmitir emociones, además de resaltar su valentía en el escenario, por lo que lo invitaron a formar parte de su equipo.

En la misma línea, David Dionich y Jesús Oliva coincidieron en que el joven tiene todo para brillar dentro de la competencia.

Sin embargo, el jurado también fue crítico. Tito Larenti señaló que el participante aún debe fortalecer su formación artística.

“Te falta preparación e identidad. Los nervios te jugaron en contra y hubo olvidos en la letra. Hay mucho por trabajar”, advirtió.

Tras la deliberación final, se definió que Andrés González formará parte del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigola, dando así un paso importante en su camino dentro del programa.

MOMENTO CLAVE

Interpretación cargada de emoción

Recuerdo a su maestro marcó la noche

Críticas técnicas, pero gran potencial

Ya tiene equipo para seguir creciendo

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