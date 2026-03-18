Ríos pide investigar a fondo el rol de Marcelo Arce en el sector energético

Tras la aprehensión de Marcelo Arce, el analista energético Álvaro Ríos se pronunció señalando que el caso debe ser investigado a profundidad por las autoridades competentes.

Ríos sostuvo que tanto la Fiscalía como la Justicia tienen la responsabilidad de indagar la actuación de Arce, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos y su paso por la estatal YPFB.

Según indicó, era “de conocimiento general” que habría ejercido una fuerte influencia dentro de la empresa, participando en la asignación de proyectos y en la designación de funcionarios y ejecutivos.

El analista también sugirió que estas acciones se habrían realizado con respaldo político durante la gestión del presidente Luis Arce, lo que —a su criterio— terminó afectando al sector energético en los últimos años.

No obstante, Ríos aclaró que no se puede emitir un juicio sin pruebas, aunque remarcó que existían “rumores fuertes” en torno a la gestión de Arce. En ese sentido, expresó su expectativa de que la justicia actúe de manera independiente y logre establecer responsabilidades.

Finalmente, enfatizó que las investigaciones no solo deben centrarse en exfuncionarios, sino también en empresarios que habrían obtenido beneficios a través de contratos con la estatal, además de indagar vínculos con otras empresas relacionadas al caso.

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