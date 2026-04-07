Vacunación masiva en Santa Cruz: ¿Quiénes son los grupos prioritarios?

El departamento de Santa Cruz enfrenta un incremento de casos de influenza, situación que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las medidas de prevención mediante una campaña masiva de vacunación.

Según el Servicio Departamental de Salud (SEDES), desde enero hasta la fecha se han registrado cerca de 980 casos confirmados, con brotes controlados en algunos lugares, como un hogar de acogida que reportó ocho casos positivos.

Frente a este escenario, las autoridades han anunciado la llegada de más de 419 mil dosis de vacunas, distribuidas en 306 mil para adultos y 113 mil pediátricas.

La prioridad son adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños de seis meses a dos años y personas con enfermedades de base como diabetes, hipertensión, cáncer o problemas renales.

La vacunación está disponible de forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales de segundo nivel del departamento. Las autoridades insisten en que vacunarse es la principal medida para prevenir complicaciones graves, reducir la propagación del virus y anticiparse a un posible aumento de casos.

El SEDES hace un llamado a la población para que acuda a vacunarse de manera inmediata y proteja su salud frente a una enfermedad que, aunque común, puede generar complicaciones graves si no se previene a tiempo.

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