Más del 60% de hospitales están inconclusos, denuncia Colegio Médico de Santa Cruz

La grave crisis en el sistema de salud del departamento de Santa Cruz fue nuevamente denunciada por el presidente del Colegio Médico, Humberto Vargas, quien alertó sobre el retraso en la entrega de hospitales y la falta de atención prioritaria a la población.

Durante sus declaraciones, Humberto Vargas criticó la gestión del plan de hospitales impulsado por el gobierno anterior, señalando que más del 60% de las obras permanecen inconclusas y que, en más de 40 años, no se ha entregado ningún hospital nuevo en la región.

“El daño económico es evidente, pero lo más grave es el perjuicio a la salud de la población”, afirmó.

El dirigente médico destacó que el único hospital en Montero, que debía entregarse “llave en mano”, no opera aún al 100% de su capacidad, y que no se han realizado visitas de supervisión por parte del Ministerio de Salud.

“No tenemos suficientes hospitales en las provincias para atender a la población. Seguimos recargando nuestros hospitales de tercer nivel, y los pacientes son los que más sufren”, aseguró.

Asimismo, Humberto Vargas pidió a los ministerios de Justicia, Economía, Gobierno y Salud acelerar las investigaciones sobre la posible corrupción en la ejecución del plan de hospitales y garantizar la entrega de infraestructura y recursos humanos necesarios.

“Ya hemos presentado un pliego petitorio y esperamos que los resultados sean en el menor tiempo posible”, concluyó.

La situación refleja la necesidad urgente de reforzar el sistema de salud en Santa Cruz, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a atención médica continúa siendo limitado.

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