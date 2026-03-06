Colegio Médico pide “limpieza total” en el Ministerio de Salud

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que el Ministerio de Salud debe realizar cambios profundos y una reestructuración interna, luego de que se destituyera a autoridades vinculadas a presuntos hechos de corrupción en instituciones del sistema sanitario.

Las declaraciones surgen tras la decisión de la ministra de Salud de desvincular a responsables de AISEM y ASUSS, quienes son investigadas por denuncias relacionadas con presuntos cobros irregulares en procesos de licitación y aportes económicos exigidos a funcionarios para mantener sus cargos.

Larrea señaló que estas exautoridades pertenecían a la gestión del anterior gobierno y que varias personas vinculadas a ese periodo aún continúan ocupando cargos dentro del ministerio.

“Son autoridades que ya estaban desde hace varios años dentro de estas instituciones. Muchas de ellas vienen de la anterior gestión y han permanecido en el ministerio durante estos meses”, explicó.

Según el dirigente médico, el caso revelado recientemente no sería el único y refleja la necesidad de una depuración más amplia dentro de la institución.

El presidente del Colegio Médico indicó que incluso algunos funcionarios vinculados al anterior gobierno habrían retornado a cargos dentro del sistema sanitario, lo que genera preocupación en el sector médico.

“Hay gente que ha vuelto al ministerio pese a haber trabajado con el régimen anterior. Incluso algunos han aparecido nuevamente en cargos dentro de hospitales o instituciones de salud”, agregó.

El presidente del Colegio Médico reiteró que las denuncias de corrupción deben investigarse a fondo, pero insistió en que no serán los únicos casos que salgan a la luz si no se realiza una revisión integral del sistema.

Finalmente, el dirigente médico señaló que el sector espera que el Gobierno impulse una reestructuración profunda en el Ministerio de Salud, con el objetivo de fortalecer la transparencia.

Mira la programación en Red Uno Play