Diputados conforman comisión para investigar el caso 'maletas'

La Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión especial que investigará el caso de las maletas que llegaron al país y que generaron controversia pública, informó el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas tras la reinstalación de la sesión plenaria.

La comisión estará integrada por 11 diputados de distintas bancadas, tanto oficialistas como de oposición, y tendrá un plazo de 90 días para realizar las investigaciones correspondientes y presentar un informe final ante el pleno.

“Desde la Comisión de Justicia Plural se ha puesto en consideración del plenario la creación de una nueva comisión que investigue el tema de las maletas”, explicó Rojas.

El legislador señaló que el objetivo es realizar una investigación objetiva y evitar adelantar conclusiones sobre el caso.

La comisión estará conformada por representantes de bancadas mayoritarias y minoritarias, lo que, según el diputado, permitirá garantizar transparencia en el trabajo investigativo.

Una vez instalada la comisión, los legisladores deberán recopilar información, convocar a autoridades y analizar la documentación relacionada con el caso para determinar responsabilidades.

El informe final deberá ser presentado en un plazo máximo de tres meses, tiempo en el que se espera esclarecer este caso que generó debate público desde principios de año.

