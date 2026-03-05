Ministro de Hidrocarburos comparece ante el Senado por la calidad del combustible

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se presentó este jueves ante el pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia para responder a consultas de los legisladores sobre la calidad del combustible y otros temas vinculados al sector hidrocarburífero.

Durante su primera intervención, la autoridad explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a dos empresas independientes para verificar la calidad del combustible que se importa al país.

“En resumen, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está encargada del cumplimiento; por otra parte, cuando YPFB realiza la importación de combustible exige certificados de calidad del producto que se está importando. El control de calidad es realizado por empresas independientes contratadas por YPFB”, señaló Medinaceli.

Seguro para daños en vehículos

Con relación a los posibles daños en motores denunciados por transportistas, el ministro informó que YPFB activó un seguro destinado a cubrir eventuales perjuicios ocasionados por el carburante.

“YPFB cuenta con un seguro que se activa en casos como este. Para su implementación se habilita un sistema de registro y contingencias. Los transportistas deben ingresar al sistema y reportar los daños”, explicó.

17 preguntas del Senado

Antes de iniciar la sesión de preguntas, el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Diego Ávila, informó que el ministro dispondrá de una hora para responder a las consultas de los legisladores.

“Es un informe oral, luego de que los senadores realizan una serie de consultas. Son 17 preguntas que han trabajado varios senadores; básicamente los temas son la gasolina y lo que está pasando en Yacimientos”, explicó Ávila.

La comparecencia del ministro se produce en medio de cuestionamientos de sectores del transporte, que en los últimos días denunciaron posibles problemas en la calidad del combustible y reportaron fallas en motores de algunos vehículos.

