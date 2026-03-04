TEMAS DE HOY:
Proponen que circulen billetes de la serie B, incluidos los del accidente aéreo

El diputado Carlos Alarcón plantea una minuta de comunicación para que el Gobierno disponga la vigencia de los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de esta serie ante la confusión generada en la población. 

Juan Marcelo Gonzáles

04/03/2026 17:46

Foto: Carlos Alarcón, diputado UNIDAD (ALP)
La Paz

Tras la preocupación generada en la población por la circulación de los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la denominada serie B, el diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, anunció la presentación de una minuta de comunicación ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.

La propuesta busca que el pleno de la Cámara de Diputados solicite al presidente del Estado, Rodrigo Paz, que disponga la vigencia de todos los billetes pertenecientes a esta serie, con el fin de evitar incertidumbre y problemas en las transacciones diarias de la población.

El legislador señaló que la decisión sobre la circulación de estos billetes corresponde al Gobierno y no a los ciudadanos, quienes se han visto afectados por la falta de información clara sobre su uso.

La iniciativa también plantea que se mantengan en circulación todos los billetes de la serie B, incluidos aquellos que se encontraban en el avión siniestrado, tema que generó dudas y debate en los últimos días.

En caso de que la minuta de comunicación sea aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados, el Legislativo remitirá la solicitud al Órgano Ejecutivo para que se adopten las medidas correspondientes y se garantice la validez de estos billetes en el sistema económico del país.

 

