Ley 168: Presentan reglamento y confirman bono mensual para huérfanos víctimas de feminicidio

El Gobierno presentó este miércoles la reglamentación de la Ley 1680 de protección integral y reparación para hijas e hijos huérfanos por feminicidio, normativa que busca garantizar apoyo económico, atención psicológica y protección a menores que quedaron en situación de vulnerabilidad tras la muerte de sus madres.

El acto se realizó en la Casa Grande del Pueblo con la participación de autoridades del Ejecutivo, representantes de instituciones defensoras de derechos y activistas. Durante la presentación se destacó la implementación de un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional, que beneficiará a niñas, niños y adolescentes afectados por este tipo de violencia.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, explicó que el reglamento establece procedimientos claros para que los beneficios lleguen de manera oportuna a los menores.

“El Estado no puede ni deberá ser indiferente ante la orfandad provocada por la violencia”, afirmó la autoridad al presentar la normativa.

El documento también establece la creación de mecanismos de seguimiento y acompañamiento psicosocial permanente para los menores, con el objetivo de atender las secuelas emocionales que deja la violencia extrema.

En ese marco, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la reglamentación incorpora atención psicológica especializada en trauma, como parte de la obligación del Estado de proteger los derechos de la niñez, en cumplimiento del artículo 60 de la Constitución Política del Estado.

Entre las medidas más relevantes se confirma una ayuda económica mensual que alcanzará aproximadamente los 600 bolivianos por cada menor beneficiario, además de apoyo alimentario para niñas y niños menores de cinco años.

La reglamentación será revisada por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y, tras su aprobación final por el Gobierno, se prevé su implementación a partir de abril, con el objetivo de garantizar una reparación integral y efectiva para las víctimas indirectas de feminicidio.

