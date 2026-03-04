Cuatro meses sin pagar alquiler: el drama detrás de la muerte de madre y cinco niños en Sacaba

Las primeras investigaciones apuntan a que una profunda crisis económica estaría detrás del presunto múltiple infanticidio seguido de suicidio que estremeció al municipio de Sacaba en Cochabamba.

De acuerdo con a un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), las deudas acumuladas, cuatro meses de alquiler impago y la falta de ingresos estables habrían generado una situación límite en la familia.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, señaló que el posible móvil del hecho sería económico. “De acuerdo con las declaraciones del progenitor, tenían una deuda de cuatro meses por el alquiler de la vivienda y el padre contaba con un trabajo inestable en el rubro metalmecánico”, informó.

Según los datos recabados, la madre no tenía una fuente laboral y tampoco contaba con familiares en Cochabamba que pudieran brindar apoyo.

Dolor e impotencia

El hermano del padre expresó que la familia atravesaba momentos difíciles, pero que nunca imaginaron un desenlace así. “Económicamente no estaban bien. Creo que se hizo presionar por el banco, el alquiler… A veces no hay trabajo. Él es tímido, callado, reservado. No nos dijo nada”, manifestó.

El tío de los cinco pequeños describió la vivienda como “un refugio”, hoy convertido en escenario de horror. “Encima empezaron las clases y todo se recarga más cuando hay niños. Mi hermano no es una persona conflictiva, no es de pelear”, añadió.

Vecinos relataron que la noticia generó horror e impotencia en la zona, donde la familia llevaba una vida discreta.

En un recorrido por la zona se verificó que la familia vivía en una pequeña vivienda de tan solo dos cuartos.

El caso

El hecho ocurrió la noche del martes en una vivienda de Sacaba. El padre llegó cerca de las 20:00 y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos menores.

El caso fue calificado como un múltiple infanticidio seguido de suicidio. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido.

La tragedia ha reabierto el debate sobre el impacto de la crisis económica y la necesidad de redes de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad.

