Tragedia familiar en Sacaba: investigan sustancia ingerida por madre y sus cinco hijos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que una mujer de 31 años y sus cinco hijos fueron hallados sin vida en una vivienda del municipio de Sacaba, en Cochabamba. El hecho fue tipificado preliminarmente como infanticidio seguido de suicidio.

De acuerdo con el informe policial y los resultados iniciales de las autopsias, todos murieron por la misma causa tras ingerir una sustancia química que todavía no fue identificada.

El coronel Rolando Vera, director departamental de la Felcc, explicó que en el lugar se colectó una muestra de un preparado casero conocido como tojorí, que será sometido a análisis de laboratorio junto con muestras de jugos gástricos de los menores.

“Se va a determinar si evidentemente es una sustancia química u órgano fosforado que puede ser veneno”, señaló la autoridad policial.

Posible móvil: problemas económicos

La Policía indicó que el padre de los menores se encuentra en libertad y colaborando con la investigación. Según sus declaraciones preliminares, la familia atravesaba dificultades económicas.

De acuerdo con el reporte, adeudaban aproximadamente cuatro meses de alquiler de la vivienda donde residían y el padre tenía un empleo inestable en el rubro metalmecánico, mientras que la madre no contaba con trabajo.

Las autoridades también informaron que la mujer no tendría familiares en Cochabamba y que hasta el momento no se logró contactar a parientes cercanos.

Investigaciones en curso

La vivienda donde ocurrió el hecho era alquilada y la familia residía allí desde hace aproximadamente un año.

Las investigaciones continúan a la espera de los resultados de laboratorio, que permitirán confirmar la sustancia ingerida y esclarecer completamente las circunstancias de esta tragedia que conmociona a Sacaba.

