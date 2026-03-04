El jugoso monto que sumó Independiente por meterse a la fase de grupos de la Sudamericana

El Matador venció por la vía de los penales al Rojo Azucarero y se metió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana sumando una cantidad importante de dinero a sus arcas.
04/03/2026 11:17
Escuchar esta nota
Independiente Petrolero de Sucre sumó una importante cantidad de dinero tras clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a Guabirá de Montero en la tanda de los penales disputada en el estadio Patria.
Tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, Independiente y Guabirá definieron la serie desde los doce pasos. En esa instancia, el equipo capitalino fue más efectivo y se impuso por 3-2, asegurando su presencia en la fase de grupos, a la espera del sorteo del torneo continental.
Esta es la suma de dinero que ingresó a sus arcas:
Total asegurado: US$ 1.025.000.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30