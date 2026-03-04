El jugoso monto que sumó Independiente por meterse a la fase de grupos de la Sudamericana

Independiente Petrolero de Sucre sumó una importante cantidad de dinero tras clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a Guabirá de Montero en la tanda de los penales disputada en el estadio Patria.

Tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, Independiente y Guabirá definieron la serie desde los doce pasos. En esa instancia, el equipo capitalino fue más efectivo y se impuso por 3-2, asegurando su presencia en la fase de grupos, a la espera del sorteo del torneo continental.

Esta es la suma de dinero que ingresó a sus arcas:

• US$ 125.000 por disputar la primera fase.

• US$ 900.000 por clasificar a la fase de grupos.

Total asegurado: US$ 1.025.000.

