El jugoso monto que sumó Independiente por meterse a la fase de grupos de la Sudamericana

El Matador venció por la vía de los penales al Rojo Azucarero y se metió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana sumando una cantidad importante de dinero a sus arcas. 

Martin Suarez Vargas

04/03/2026 11:17

Independiente de Sucre previo al partido contra Guabirá por la Copa Sudamericana. Foto: redes sociales.
Sucre, Bolivia.

Escuchar esta nota

Independiente Petrolero de Sucre sumó una importante cantidad de dinero tras clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a Guabirá de Montero en la tanda de los penales disputada en el estadio Patria.

Tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, Independiente y Guabirá definieron la serie desde los doce pasos. En esa instancia, el equipo capitalino fue más efectivo y se impuso por 3-2, asegurando su presencia en la fase de grupos, a la espera del sorteo del torneo continental.

Esta es la suma de dinero que ingresó a sus arcas:

• US$ 125.000 por disputar la primera fase.
• US$ 900.000 por clasificar a la fase de grupos.

Total asegurado: US$ 1.025.000.

