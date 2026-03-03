Al Nassr desmiente rumores: Cristiano Ronaldo entrenó con normalidad

En horas de la mañana, diversos medios internacionales informaron sobre un supuesto vuelo de CR7 a Madrid. Sin embargo, el club saudí aclaró la situación y negó su salida del país.
03/03/2026 16:56
Escuchar esta nota
Cristiano Ronaldo no abandonó Arabia Saudita a raíz de los bombardeos en la región, como señalaron algunas versiones difundidas durante la mañana. El Al Nassr FC desmintió la información y aseguró que el delantero continúa en el país, cumpliendo con su proceso de recuperación tras una lesión.
La institución publicó el parte médico del futbolista y compartió imágenes en las que se lo observa trabajando en el campo de entrenamiento. Además, el periodista Fabrizio Romano también se refirió al tema en sus redes sociales, donde afirmó:
“Cristiano Ronaldo entrenando hoy con el equipo Al Nassr… ¡Él NO ha dejado Arabia Saudita!”.
De esta manera, el club y el reconocido comunicador descartaron las versiones que indicaban que el atacante había viajado a Madrid en medio de la tensión geopolítica.
El objetivo del portugués es recuperarse plenamente para llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos con su selección y continuar en la búsqueda de un nuevo récord personal: alcanzar los 1.000 goles como profesional. Actualmente suma 965 tantos en su carrera.
Mira la programación en Red Uno Play
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00