Deportes

Al Nassr desmiente rumores: Cristiano Ronaldo entrenó con normalidad

En horas de la mañana, diversos medios internacionales informaron sobre un supuesto vuelo de CR7 a Madrid. Sin embargo, el club saudí aclaró la situación y negó su salida del país. 

Martin Suarez Vargas

03/03/2026 16:56

Cristiano Ronaldo entrenando en campamento del Al Nassr. Foto: redes sociales.
Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo no abandonó Arabia Saudita a raíz de los bombardeos en la región, como señalaron algunas versiones difundidas durante la mañana. El Al Nassr FC desmintió la información y aseguró que el delantero continúa en el país, cumpliendo con su proceso de recuperación tras una lesión.

La institución publicó el parte médico del futbolista y compartió imágenes en las que se lo observa trabajando en el campo de entrenamiento. Además, el periodista Fabrizio Romano también se refirió al tema en sus redes sociales, donde afirmó:

Cristiano Ronaldo entrenando hoy con el equipo Al Nassr… ¡Él NO ha dejado Arabia Saudita!”.

Informe médico del club árabe sobre Cristiano Ronaldo. Foto: Internet.

De esta manera, el club y el reconocido comunicador descartaron las versiones que indicaban que el atacante había viajado a Madrid en medio de la tensión geopolítica.

El objetivo del portugués es recuperarse plenamente para llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos con su selección y continuar en la búsqueda de un nuevo récord personal: alcanzar los 1.000 goles como profesional. Actualmente suma 965 tantos en su carrera.

