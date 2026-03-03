El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este martes 3 de marzo una variación respecto al cierre de la jornada anterior, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen la cotización en este segmento.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,07 para la compra y Bs 9,03 para la venta.

El mismo sitio reportaba la noche del lunes Bs 9,06 para la compra y Bs 9,04 para la venta, lo que refleja un leve ajuste en la jornada actual.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, informa una cotización de Bs 9,06 para la compra y Bs 9,04 para la venta.

En el cierre nocturno anterior, esa plataforma marcaba Bs 9,03 para la compra y Bs 9,04 para la venta, evidenciando también una variación en el valor de referencia.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus precios son observados por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera, en un contexto marcado por la dinámica diaria de oferta y demanda.

