El gas natural se dispara 22 % y supera los 53 dólares por tensiones en Oriente Medio

El precio del gas natural sigue disparado este martes, ya que registra una fuerte revalorización del 22 %, hasta superar los 53 dólares por megavatio hora (MWh), máximos desde febrero de 2025, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8:17 horas (7:17 GMT), el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube el 22 %, hasta los 53,14 dólares.

En la jornada previa, ya llegó a dispararse más del 50 %, aunque finalmente cerró la jornada con una subida del 40,81 %.

La tarifa del gas se encarece después de los ataques -desde el sábado- de Estados Unidos e Israel a Irán, que es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

