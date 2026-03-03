Israel aumenta tropas en el sur del Líbano mientras Hizbulá lanza drones y continúan bombardeos

Israel ha aumentado su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, confirmó este martes un portavoz castrense, en una acción que describió como defensiva para evitar posibles ataques de Hizbulá contra su frontera norte.

«Nuestros soldados están operando en el sur del Líbano, en algunas posiciones cerca de la zona fronteriza como parte de una postura defensiva avanzada mejorada», dijo en un videoconferencia con la prensa internacional el portavoz castrense, Nadav Shoshani.

En un comunicado, el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que la medida «de avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales» en el Líbano había sido autorizada en conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Hizbulá justifica sus ataques a Israel

El grupo chií libanés reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el Ejército de Israel ha vuelto a bombardear los suburbios del sur de Beirut, según medios libaneses.

En su página web oficial, Hizbulá asegura que atacaron con drones los radares y salas de control de la base aérea de Ramat David, en respuesta a la «agresión criminal israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluyendo los suburbios del sur de Beirut».

Según el comunicado, el ataque tuvo lugar este martes a las 5.00 hora local (3.00 GMT) con un escuadrón de drones, en respuesta a los ataques israelíes que han provocado la «muerte de decenas de hombres, mujeres y niños, decenas más de heridos, y la destrucción de edificios e infraestructura civil».

El mensaje subraya el compromiso de Hizbulá con la defensa de su territorio y de su pueblo, «ante las agresiones y crímenes del enemigo israelí» y defiende que su respuesta se dirigió contra objetivos militares, «a diferencia de los ataques del enemigo contra civiles».

Además, la milicia justifica los ataques como un «acto defensivo» y anuncia más acciones contra el país vecino.

«La confrontación es un derecho legítimo y lo que la Resistencia Islámica ha llevado a cabo es una reacción a la agresión, basada principalmente en consideraciones nacionales y en el derecho a lograr seguridad y estabilidad para nuestra gente», ha defendido Hizbulá.

Nuevos bombardeos sobre Beirut y Teherán

Por su parte, el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, según confirmaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en un escueto comunicado, donde también informó de estar bombardeando Teherán de nuevo.

«La Fuerza Aérea acaba de empezar una gran oleada de ataques contra el régimen terrorista de Irán y la organización terrorista Hizbulá», comunicaron las FDI, que situaron los bombardeos «simultáneos» tanto en Teherán como en Beirut.

Poco después, en una videoconferencia con la prensa internacional, el portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró la guerra, iniciada junto a EE.UU. contra el régimen de Irán, se desarrollará en «un plazo general de semanas», aunque matizó que es pronto para concluir una duración.

Mientras, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de «fuertes ataques aéreos» sobre los suburbios sureños, minutos después de que el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichay Adraee, urgiera a los residentes en varias áreas del sur de Beirut a evacuar la zona por encontrarse «cerca de instalaciones que pertenecen a Hizbulá».

Más de 50 civiles muertos en Líbano

El Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos desatado por el ataque de Washington y el Estado judío contra Irán el pasado sábado.

Esa ofensiva, que el mismo sábado provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, se ha cobrado ya la vida de al menos 742 civiles, según las últimas cifras de la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington.

El grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, atacó el norte de Israel en la madrugada del lunes como respuesta a la muerte de Jameneí y los bombardeos de Teherán, lo que provocó la respuesta israelí con una ofensiva a gran escala contra Beirut y el sur del Líbano.

El Ejército israelí aseguró haber atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hizbulá.

Según fuente oficiales, los ataques han causado hasta el momento la muerte de 52 personas. entre ellas líderes del grupo chií.

