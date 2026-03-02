TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Caracollo Atracadores de tienda anime Maykol Negrete

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

En ataúd de oro: ‘El Mencho’ es trasladado en un féretro lujoso antes de ser sepultado en Jalisco

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación recibió un traslado fúnebre marcado por la opulencia y un fuerte despliegue de seguridad.

Ximena Rodriguez

02/03/2026 18:14

El lujo se mantuvo incluso en las horas previas a la sepultura de 'El Mencho'.
México

Escuchar esta nota

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue trasladado hoy hacia su última morada en Zapopan dentro de un ostentoso ataúd bañado en oro. El féretro dorado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue movilizado bajo un hermético operativo que recorrió diversas zonas del estado hasta su sepultura.

Este traslado marca el cierre del ciclo delictivo del hombre que transformó el mapa del narcotráfico y la violencia en México. El despliegue de opulencia en el servicio fúnebre subraya la jerarquía que el capo mantuvo hasta sus últimos días dentro de la organización criminal.

La muerte del líder ocurre tras un largo periodo de especulaciones sobre su salud, centradas en una insuficiencia renal crónica que lo obligó a refugiarse en zonas serranas de difícil acceso. Su fallecimiento ha colocado a las fuerzas de seguridad en alerta máxima ante la posibilidad de reacomodos internos y fracturas en la estructura del cartel.

Actualmente, México experimenta una vigilancia reforzada en puntos estratégicos de Jalisco para contener posibles brotes de violencia derivados del vacío de poder. La desaparición física del máximo líder del CJNG representa uno de los desafíos de seguridad nacional más complejos para el Gobierno mexicano en los últimos años.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD