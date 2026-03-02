En ataúd de oro: ‘El Mencho’ es trasladado en un féretro lujoso antes de ser sepultado en Jalisco

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue trasladado hoy hacia su última morada en Zapopan dentro de un ostentoso ataúd bañado en oro. El féretro dorado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue movilizado bajo un hermético operativo que recorrió diversas zonas del estado hasta su sepultura.

Este traslado marca el cierre del ciclo delictivo del hombre que transformó el mapa del narcotráfico y la violencia en México. El despliegue de opulencia en el servicio fúnebre subraya la jerarquía que el capo mantuvo hasta sus últimos días dentro de la organización criminal.

La muerte del líder ocurre tras un largo periodo de especulaciones sobre su salud, centradas en una insuficiencia renal crónica que lo obligó a refugiarse en zonas serranas de difícil acceso. Su fallecimiento ha colocado a las fuerzas de seguridad en alerta máxima ante la posibilidad de reacomodos internos y fracturas en la estructura del cartel.

Actualmente, México experimenta una vigilancia reforzada en puntos estratégicos de Jalisco para contener posibles brotes de violencia derivados del vacío de poder. La desaparición física del máximo líder del CJNG representa uno de los desafíos de seguridad nacional más complejos para el Gobierno mexicano en los últimos años.

