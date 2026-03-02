Tormentas eléctricas y nubosidad: así estará el clima en Bolivia este lunes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 2 de marzo se prevén tormentas eléctricas en algunas regiones del país y cielos nubosos con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país, se esperan tormentas eléctricas, con baja probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 8°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá cielo nuboso sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 21°C.

Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 2°C y 21°C con baja probabilidad de precipitaciones.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias durante la jornada.

Cochabamba presentará tormenta eléctrica y temperaturas entre 15°C y 30°C con baja probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormenta eléctrica durante el día, con valores entre 10°C y 24°C, con baja probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 17°C a 29°C, con probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevén cielos nubosos y tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias.

Santa Cruz presentará cielo nuboso, con temperaturas entre 23°C y 32°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

Trinidad prevé una jornada con tormenta eléctrica con baja probabilidad de lluvias, con una mínima de 24°C y una máxima de 33°C.

Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 24°C y 33°C con baja probabilidad de lluvias.

