24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

10ºC Cochabamba
Nacionales

Tormentas eléctricas y nubosidad: así estará el clima en Bolivia este lunes

El reporte del Senamhi anticipa actividad eléctrica en Occidente, Valles y parte del Oriente, con variaciones de temperatura según la región.

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 6:58

Foto: Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos esta jornada.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 2 de marzo se prevén tormentas eléctricas en algunas regiones del país y cielos nubosos con probabilidad de lluvias.

Occidente
En el Occidente del país, se esperan tormentas eléctricas, con baja probabilidad de lluvias.

  •     La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 8°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

  •     Oruro tendrá cielo nuboso sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 21°C.

  •     Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 2°C y 21°C con baja probabilidad de precipitaciones.

Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias durante la jornada.

  •     Cochabamba presentará tormenta eléctrica y temperaturas entre 15°C y 30°C con baja probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá tormenta eléctrica durante el día, con valores entre 10°C y 24°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •     Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 17°C a 29°C, con probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén cielos nubosos y tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias.

  •     Santa Cruz presentará cielo nuboso, con temperaturas entre 23°C y 32°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad prevé una jornada con tormenta eléctrica con baja probabilidad de lluvias, con una mínima de 24°C y una máxima de 33°C.

  •     Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 24°C y 33°C con baja probabilidad de lluvias.

