Pacientes del accidente aéreo siguen en terapia intensiva en El Alto

La atención médica a los heridos del accidente aéreo en El Alto continúa sin interrupciones en distintos centros hospitalarios, según informaron autoridades sanitarias.

El médico de turno en emergencias del Hospital del Norte, Vladimir Aduviri, señaló que los pacientes permanecen internados y bajo evaluación de especialistas en terapia intensiva, traumatología y pediatría.

“La atención está siendo continua para los pacientes que han sido internados del accidente. Están en salas de terapia intensiva, traumatología y pediatría, manejados por los especialistas”, explicó.

El galeno recordó que varios ingresaron en estado crítico. “Ese día sí han entrado con un cuadro bien crítico y han sido manejados por la especialidad correspondiente”, indicó.

Hasta el momento, ninguno de los heridos recibió el alta médica.

De manera oficial, se informó que 10 heridos permanecen en el Hospital del Norte, ocho en el Hospital UPEA, tres en Cossmil y otros tres en el Hospital del Sur.

Todos los pacientes cuentan con la presencia de sus familiares mientras continúan bajo seguimiento clínico.

Entre los casos que generan mayor preocupación se encuentra el de un niño de 12 años, cuyo estado es seguido de cerca por la Defensoría, mientras se mantiene el monitoreo permanente de su evolución.

