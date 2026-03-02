Alertan impacto económico por restricciones a transportistas en complejo industrial

El representante de las empresas industriales del Parque Santiváñez, Rafael Delgadillo, denunció que al menos 10 mil toneladas de carga al mes están en riesgo debido a conflictos con el sindicato del transporte local, situación que afecta a más de 100 empresas asentadas en ese complejo industrial.

Explicó que los choferes del sindicato de transporte del municipio de Santiváñez intentan obligar a las empresas a contratar exclusivamente sus servicios, bajo el argumento de que la carga les pertenece por ser del lugar. Sin embargo, los empresarios sostienen que tienen el derecho de elegir a los transportistas que consideren más competitivos y eficientes.

“Es normal que las empresas contraten a los camiones y sindicatos que ofrezcan mejores condiciones. El servicio no solo implica precio, sino calidad, prontitud y puntualidad”, afirmó Delgadillo.

Denunció además que se habría instalado una tranca ilegal en el ingreso al parque industrial, donde solo se permite el paso a transportistas afiliados a un determinado sindicato, mientras que a otros se les impide el ingreso o se les amedrenta con amenazas de romper vidrios o pinchar llantas.

El impacto económico, según el representante, es significativo. Más de 100 empresas dependen del ingreso de materia prima y la salida de productos terminados. En un contexto donde el precio del diésel ha subido y los costos deben ajustarse al máximo, esta situación complica aún más la operación.

Delgadillo advirtió que entre 1.500 y 2.000 trabajadores podrían verse afectados si el conflicto continúa, poniendo en riesgo sus fuentes laborales.

También expresó que el problema refleja una falta de libertad para contratar, trabajar y transitar libremente.

Indicó que los empresarios han presentado quejas ante la Alcaldía; la Gobernación, que preside el parque industrial, y la gerencia del complejo, pero hasta ahora no han obtenido resultados. Asimismo, señalaron que acudieron a la Policía, sin que se haya restablecido plenamente el orden.

El representante afirmó que algunos inversionistas están optando por trasladarse a otros departamentos e incluso a países vecinos ante la falta de garantías. “No puede continuar así, las autoridades deben poner orden. Esto es insostenible”, sostuvo.

El sector empresarial pide la intervención inmediata del Estado para garantizar la libre circulación y el respeto a los derechos de las empresas que operan en el Parque Industrial Santiváñez.

