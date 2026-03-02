Militares custodian la refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba

La refinería Gualberto Villarroel, ubicada en la avenida Petrolera km 6½ de Cochabamba, amaneció este lunes bajo fuerte resguardo policial y militar, en medio de las investigaciones por la presunta mala calidad de la gasolina que generó protestas del transporte libre.

Desde la madrugada se observó la presencia de uniformados en distintos accesos a la planta. La medida coincide con el bloqueo instalado por choferes del transporte libre lo que genera interrupciones en el despacho de carburantes, según datos preliminares.

El resguardo se desarrolla tras las declaraciones del presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien afirmó que el problema con la gasolina no fue un error técnico, sino un acto deliberado.

Señaló que existen indicios de sabotaje organizado y que las investigaciones continúan para identificar a los responsables que serán presentados públicamente en los próximos días.

Asimismo, Paz anunció el despliegue de fuerzas policiales y militares en refinerías y puntos estratégicos para proteger la soberanía energética y garantizar el suministro sin alterar los precios.

Informó también que desde el 3 de marzo se incorporarán aditivos estabilizantes a la gasolina para mejorar el rendimiento de los motores y que se fortalecerá el sistema de compensaciones para los afectados. Advirtió que se iniciarán acciones judiciales contra quienes resulten responsables.

Por su parte, algunos representantes del transporte libre calificaron la presencia militar como un acto de provocación y aseguraron que la solución no pasa por militarizar las plantas, sino por instalar una mesa de diálogo con autoridades del sector para atender las demandas de los conductores afectados por la presunta mala calidad del combustible.

