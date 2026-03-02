Paz denuncia “sabotaje” y dispone resguardo militar en plantas estratégicas de YPFB

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó este lunes que se activó un resguardo policial y militar en la refinería de Palmasola y otras plantas estratégicas del país, tras detectar presuntos actos de sabotaje. La medida, según dijo, busca proteger la soberanía energética y garantizar el normal abastecimiento de combustibles.

“Lo que hemos detectado no fue un error técnico, no fue impericia, fue un acto deliberado de sabotaje. Un sabotaje impulsado por estructuras organizadas que no dudan en dañar el país con tal de proteger sus negocios e impunidad”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado señaló que la decisión se asumió en defensa de los intereses nacionales y de la soberanía energética. “Estamos actuando en defensa de la patria, estamos actuando en defensa de los intereses de todos los bolivianos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el resguardo también busca proteger a los trabajadores y a la empresa estatal YPFB. “Es para defender a nuestra empresa de las mafias y la corrupción, es para blindar nuestra soberanía energética, es para cortar de raíz cualquier intento de sabotaje técnico y administrativo”, remarcó.

Como segunda acción, anunció que a partir del martes 3 de marzo se iniciará la incorporación nacional de aditivos estabilizantes antioxidantes en la gasolina. Explicó que estos componentes evitan la degradación del combustible, limpian inyectores, eliminan residuos y mejoran el rendimiento del motor.

“Es una mejora técnica de vanguardia y no implica aumento de precio al combustible”, aseguró.

Además, informó que se fortaleció el sistema SREC para que los afectados puedan registrarse con datos oficiales en el B-Sisa, RUAT, SEGIP y SOAT, con el fin de avanzar en compensaciones “justas y rápidas”.

El presidente también advirtió que se asumirán acciones judiciales contra los responsables. “Ya tendrá Bolivia anuncios sobre aquellos delincuentes que irán ante la justicia a responder por sus actos de delitos contra la familia de la patria”, afirmó.

El Gobierno anunció que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables.

Noticia en desarrollo...

