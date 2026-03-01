Cuatro vidas truncadas: cuatro menores figuran en la lista de fallecidos del siniestro aéreo en El Alto

La tragedia aérea registrada el pasado 27 de febrero en la ciudad de El Alto dejó un saldo de 22 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores de edad, según la lista oficial actualizada difundida por las autoridades.

El siniestro involucró a un avión de carga tipo Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana, que sobrepasó el área colindante a la parte oeste del Aeropuerto Internacional de El Alto, impactando en la zona del Barrio Municipal, a la altura de la avenida Costanera y el puente Bolivia.

De acuerdo con el informe de la Policía Boliviana, personal de la División Homicidios y Escena del Crimen se constituyó en el lugar tras conocerse el hecho. En el sitio se evidenció la presencia de múltiples víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron evacuados de inmediato ante la aglomeración de personas que intentaban ingresar al área del desastre.

La actualización oficial detalla que entre los fallecidos se encuentran seis mujeres, 12 hombres y cuatro menores de edad, cuya pérdida generó especial consternación en la población alteña. Las identidades fueron confirmadas tras el levantamiento legal de cadáveres, la realización de autopsias médico legales y la recolección de indicios que forman parte del proceso investigativo.

Actualmente, la entrega de los cuerpos se realiza en coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, permitiendo que las familias puedan velar y dar sepultura a sus seres queridos.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

