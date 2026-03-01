TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE VIAL ACCIDENTE AÉREO Concejal Negrete

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Cancillería activa asistencia consular para bolivianos en zonas de conflicto en Medio Oriente

Por instrucción del presidente Rodrigo Paz se activó la asistencia consular para residentes y turistas bolivianos en la zona de conflicto. El Gobierno pide evitar viajes no esenciales a los países involucrados ante la posible escalada de ataques.

Miguel Ángel Roca Villamontes

01/03/2026 15:58

Cancillería activa asistencia consular para bolivianos. Foto EFE

Escuchar esta nota

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que activó protocolos de monitoreo y asistencia consular para resguardar la seguridad de los bolivianos que se encuentran residentes o en tránsito en países afectados por el conflicto en Medio Oriente.

Según el comunicado oficial, la medida fue dispuesta por instrucción del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y está dirigida principalmente a connacionales que se encuentran en Israel, Irán y otras naciones que han registrado ataques recientes.

Ante la gravedad de la situación y una posible escalada del conflicto, la Cancillería recomendó a la comunidad boliviana extremar precauciones, mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades locales y seguir únicamente información emitida por canales oficiales, especialmente en lo referido a traslados, evacuaciones u otras medidas de seguridad. Asimismo, pidió evitar viajes no esenciales a los países involucrados.

Canales de emergencia habilitados

Las embajadas de Bolivia han habilitado líneas de emergencia, a través de sus secciones consulares, para atender y registrar la situación de los connacionales que requieran asistencia:

Países Bajos (La Haya)

Teléfonos: +31 (0) 610671124 / +31 (0) 70 361 67 07

Correos: [email protected]

Türkiye (Ankara)

Teléfono: +90 312 543 39 40

Correos: [email protected]

Egipto (El Cairo)

Teléfono: +20 10 14816156

Correo: [email protected]

Además, la Cancillería informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del conflicto, con el objetivo de garantizar la asistencia y protección de los bolivianos en el exterior.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD