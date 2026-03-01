Cancillería activa asistencia consular para bolivianos en zonas de conflicto en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que activó protocolos de monitoreo y asistencia consular para resguardar la seguridad de los bolivianos que se encuentran residentes o en tránsito en países afectados por el conflicto en Medio Oriente.

Según el comunicado oficial, la medida fue dispuesta por instrucción del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y está dirigida principalmente a connacionales que se encuentran en Israel, Irán y otras naciones que han registrado ataques recientes.

Ante la gravedad de la situación y una posible escalada del conflicto, la Cancillería recomendó a la comunidad boliviana extremar precauciones, mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades locales y seguir únicamente información emitida por canales oficiales, especialmente en lo referido a traslados, evacuaciones u otras medidas de seguridad. Asimismo, pidió evitar viajes no esenciales a los países involucrados.

Canales de emergencia habilitados

Las embajadas de Bolivia han habilitado líneas de emergencia, a través de sus secciones consulares, para atender y registrar la situación de los connacionales que requieran asistencia:

Países Bajos (La Haya)

Teléfonos: +31 (0) 610671124 / +31 (0) 70 361 67 07

Correos: [email protected]

Türkiye (Ankara)

Teléfono: +90 312 543 39 40

Correos: [email protected]

Egipto (El Cairo)

Teléfono: +20 10 14816156

Correo: [email protected]

Además, la Cancillería informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del conflicto, con el objetivo de garantizar la asistencia y protección de los bolivianos en el exterior.

