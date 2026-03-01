Cancillería activa asistencia consular para bolivianos en zonas de conflicto en Medio Oriente

Por instrucción del presidente Rodrigo Paz se activó la asistencia consular para residentes y turistas bolivianos en la zona de conflicto. El Gobierno pide evitar viajes no esenciales a los países involucrados ante la posible escalada de ataques.
01/03/2026 15:58
Escuchar esta nota
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que activó protocolos de monitoreo y asistencia consular para resguardar la seguridad de los bolivianos que se encuentran residentes o en tránsito en países afectados por el conflicto en Medio Oriente.
Según el comunicado oficial, la medida fue dispuesta por instrucción del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y está dirigida principalmente a connacionales que se encuentran en Israel, Irán y otras naciones que han registrado ataques recientes.
Ante la gravedad de la situación y una posible escalada del conflicto, la Cancillería recomendó a la comunidad boliviana extremar precauciones, mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades locales y seguir únicamente información emitida por canales oficiales, especialmente en lo referido a traslados, evacuaciones u otras medidas de seguridad. Asimismo, pidió evitar viajes no esenciales a los países involucrados.
Canales de emergencia habilitados
Las embajadas de Bolivia han habilitado líneas de emergencia, a través de sus secciones consulares, para atender y registrar la situación de los connacionales que requieran asistencia:
Países Bajos (La Haya)
Teléfonos: +31 (0) 610671124 / +31 (0) 70 361 67 07
Correos: [email protected]
Türkiye (Ankara)
Teléfono: +90 312 543 39 40
Correos: [email protected]
Egipto (El Cairo)
Teléfono: +20 10 14816156
Correo: [email protected]
Además, la Cancillería informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del conflicto, con el objetivo de garantizar la asistencia y protección de los bolivianos en el exterior.
