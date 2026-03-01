Gobierno declara tres días de duelo nacional por víctimas del Hércules C-130 en El Alto

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, decretó tres días de duelo nacional tras el accidente del avión Hércules C-130, matrícula FAB-81, ocurrido el viernes en la ciudad de El Alto, que dejó 22 personas fallecidas y 37 heridas.

La medida rige en todo el territorio boliviano. Durante este periodo, la bandera nacional permanecerá izada a media asta en instituciones públicas y unidades militares como señal de respeto a las víctimas.

El siniestro se registró en inmediaciones del aeropuerto de El Alto. La aeronave transportaba dinero destinado al Banco Central de Bolivia, según información oficial. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del hecho.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró que se brindará atención integral a los heridos y a los familiares de las víctimas.

“El país sufrió un trágico accidente que ha dejado víctimas fatales, personas heridas y familias profundamente afectadas. Es un momento de dolor para Bolivia y corresponde actuar con respeto, responsabilidad y unidad”, manifestó.

“Se ha instruido a las autoridades competentes brindar toda la atención necesaria a las familias afectadas y realizar una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido. Nuestro deber es acompañar, asistir y responder con claridad”, añadió.

