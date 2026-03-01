Aprehendieron al concejal Negrete por presunta violencia intrafamiliar

El concejal Maykol Negrete fue aprehendido la madrugada de este sábado y permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar, tras ser denunciado por un presunto hecho de violencia intrafamiliar.

Según informó un jefe policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), el hecho se registró alrededor de las 02:00, cuando efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) 8 acudieron a un condominio de la zona norte tras recibir una denuncia.

“Evidentemente, a las 2 de la madrugada, los policías de la EPI 8 se constituyen en un condominio de la zona norte a efecto de verificar una denuncia de violencia intrafamiliar”, declaró la autoridad policial.

El uniformado explicó que, tras constatar la situación, el concejal fue trasladado a dependencias de la FELCV en calidad de aprehendido.

Sobre el hecho en sí, indicó que, de acuerdo con la versión preliminar, existió una discusión entre la pareja. “Manifiesta que sí hubo un pequeño forcejeo con su pareja, una discusión”, detalló el jefe policial.

Asimismo, informó que en los registros existen tres denuncias previas en el marco de la Ley 348; sin embargo, estas fueron desestimadas.

La fiscal asignada ya tomó la declaración informativa del concejal y se aguarda que en las próximas horas un juez cautelar defina su situación jurídica.

