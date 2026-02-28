Siniestro en El Alto: Aprehenden a 12 personas por intentar robar dinero sin valor legal de la aeronave

En medio de las labores de rescate y seguridad tras el trágico accidente aéreo ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, la Policía Boliviana procedió a la aprehensión de al menos 12 personas. Los sospechosos fueron sorprendidos mientras intentaban apropiarse de cargamento de dinero que se encontraba entre los restos de la aeronave.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, quien se desplazó hasta el lugar del siniestro, confirmó que los aprehendidos enfrentarán cargos por intento de hurto o robo. No obstante, la autoridad aclaró una particularidad sobre el botín: el dinero no posee validez financiera, según informa ABI.

“Nosotros como Ministerio Público tenemos 12 personas aprehendidas que han tratado de hurtar o robar este dinero, que como dijeron las autoridades no tienen valor legal”, puntualizó Torres ante los medios de comunicación.

Las aprehensiones se ejecutaron mediante intervención directa de los efectivos policiales que custodiaban el perímetro del accidente. Actualmente, la Fiscalía realiza la investigación individualizada de cada caso para determinar el grado de participación y los delitos específicos por los cuales serán procesados los implicados.

Paralelamente al control de los intentos de robo, el Ministerio Público ha puesto en marcha la pesquisa principal sobre las causas del accidente aéreo. El personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ya se encuentra en el terreno recolectando evidencias clave.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un reporte oficial detallado sobre la cantidad exacta de víctimas fatales y el estado de salud de los heridos.

