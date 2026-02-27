Punch no está solo: el antecedente que conmueve al mundo

El zoológico de Ichikawa aclaró el proceso de crianza de Punch y reveló un antecedente que cambia por completo la conversación: el pequeño no ha sido el único en crecer abrazando un juguete.
La imagen de Punch, un macaco japonés aferrado a un peluche, dio la vuelta al mundo y desató críticas en redes sociales. Sin embargo, según un reporte de Univisión, el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, aclaró que el uso del juguete forma parte de un protocolo de crianza artificial orientado a la reintegración del animal a su manada.
El proceso comenzó el 19 de enero de 2026, cuando el macaco empezó a interactuar gradualmente con el grupo en la llamada “montaña de monos”.
Primero hubo contacto visual a través de cercas, luego encuentros supervisados y, finalmente, convivencia con una hembra joven que mostró conductas amistosas. Solo tras confirmar que podía relacionarse sin intervención constante, se avanzó hacia su integración.
Pero Punch no es el primero en atravesar este proceso.
El antecedente de Otome
Univisión recuerda el caso de Otome, una cría hallada sola en 2008 dentro del mismo recinto. Pesaba cerca de 500 gramos y presentaba algunos rasguños. Fue puesta en incubadora y criada con fórmula. Como Punch, necesitaba aferrarse a algo: primero fueron toallas y luego un gran oso amarillo que se convirtió en su refugio.
El resultado fue exitoso: Otome se integró por completo, tuvo cuatro crías y logró criarlas sin asistencia. Con el tiempo, el oso dejó de ser necesario.
Un puente hacia la reintegración
Hoy Punch sigue abrazando su peluche cuando siente miedo o busca consuelo, pero especialistas del zoológico sostienen que se trata de una etapa transitoria. La experiencia de Otome demuestra que el juguete no es un símbolo de abandono permanente, sino una herramienta temporal para facilitar el desarrollo emocional y social.
Como señala el informe de Univisión, más allá de la imagen que conmueve en redes, el objetivo final es claro: que Punch encuentre su lugar definitivo en la manada y, algún día, ya no necesite el peluche para sentirse seguro.
