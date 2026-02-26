Presa influencer celebró su cumpleaños con fiesta temática en la cárcel y desató polémica

La interna, conocida como “Malala”, está alojada en el Penal Nº40 de Lomas de Zamora y se volvió viral por compartir en redes sociales su día a día tras las rejas. En los últimos días, volvió a estar en el centro de la polémica luego de organizar una fiesta temática de color rosa dentro del pabellón.

El festejo incluyó arcos de globos, cortinas de cotillón, parlantes con música, luces led y una torta decorada con una corona. En su publicación escribió: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos. #BarrioPrivado”.

Su condena

Según se informó en Mediodía Noticias, Galeano fue detenida por un hecho ocurrido en 2013, cuando ella y otros tres hombres asesinaron a balazos a Carlos Alberto Gauna durante el intento de robo de su camioneta.

En 2014 aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, donde fue condenada por ser partícipe necesaria del homicidio en ocasión de robo. La Justicia consideró que ocultó información y señaló dónde estaría la víctima para concretar el asalto.

En 2016, su defensa presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que fue rechazado.

Viral y cuestionada

Con casi 300 mil seguidores, la reclusa ganó notoriedad en redes sociales realizando transmisiones en vivo, videos en TikTok y colaboraciones comerciales desde la cárcel, cuyas paredes y rejas están pintadas de rosa.

Mientras algunos seguidores le enviaron mensajes de apoyo como “Ya a nada de la calle” o “Pronta libertad”, otros cuestionaron el festejo y recordaron el crimen por el que fue condenada.

Según trascendió, Galeano recuperaría la libertad el próximo 31 de agosto, tras cumplir su condena.

