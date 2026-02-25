Todos los planetas se verán alineados en el cielo; el espectáculo imperdible no volverá a ocurrir hasta el 2040

Este 28 de febrero, el cielo nocturno se convertirá en una pasarela de gala con la llegada de la "parada de planetas". Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno parecerán agruparse en una formación única que captará todas las miradas.

Aunque desde nuestra perspectiva parezcan estar en fila, no se trata de una línea recta real en el espacio profundo. Este fenómeno es un asombroso efecto visual causado por la posición de la Tierra frente a las órbitas del sistema solar.

En Bolivia, el espectáculo comenzará apenas el Sol se oculte tras el horizonte, regalando una postal inolvidable. Santa Cruz y las tierras bajas tendrán una posición privilegiada gracias a sus horizontes amplios y cielos abiertos hacia el oeste. Se recomienda observar poco después del atardecer, empezando a mirar alrededor de las 18:30 y 19:00 cuando el sol se oculta y los planetas comienzan a brillar cerca del horizonte.

Para disfrutarlo al máximo, busca puntos elevados o lugares con poca contaminación lumínica en las afueras de la ciudad; aunque también puedes acceder a esta web para conocer más: https://www.timeanddate.com/eclipse/in/bolivia/santa-cruz. Júpiter y Venus serán los protagonistas más brillantes, mientras que otros requerirán de un poco más de atención.

Foto: FB @Astronomiaweb

Es importante recordar que planetas como Urano y Neptuno son más tímidos y podrían necesitar binoculares para ser detectados. Sin embargo, ver a los "gigantes" y a los planetas interiores juntos es una oportunidad que no se da todos los días.

Este desfile es un comportamiento natural de nuestro vecindario galáctico y no representa ningún peligro para el planeta. Es simplemente la mecánica celeste recordándonos lo increíble que es el universo en el que vivimos.

Si quieres saber el minuto exacto en el que cada astro aparecerá sobre tu ciudad, puedes realizar un seguimiento en tiempo real. La web especializada Time and Date Santa Cruz ofrece todos los detalles técnicos para los entusiastas.

No pierdas la oportunidad de desconectar del celular y conectar con el firmamento este fin de febrero. Prepara tu cámara o simplemente tus ojos para ser testigo de este desfile que parece sacado de una película.

