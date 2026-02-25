Anteproyecto de ley abre participación empresarial para apoyar a deportistas bolivianos

El viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, informó este miércoles que el Anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte busca transformar el financiamiento y la estructura deportiva en Bolivia, abriendo las puertas a la participación activa del empresariado privado mediante incentivos fiscales y facilidades tributarias, para evitar la fuga de talentos.

La autoridad reconoció que durante años los atletas nacionales enfrentaron una profunda falta de recursos y apoyo institucional.

“Hemos visto cómo tenían que hacer actividades privadas, vender queques, hacer todo para poder participar representando a Bolivia en eventos internacionales”, afirmó, al describir el esfuerzo que realizan deportistas de distintas disciplinas para competir fuera del país.

Explicó que el anteproyecto plantea que el sector privado pueda apoyar no solo a clubes, asociaciones municipales, departamentales y federaciones, sino también directamente a los deportistas.

“Lo que se busca es que el lado privado de nuestro país pueda ser parte de los equipos bolivianos, pueda participar y pueda apoyar a nuestros deportistas en representaciones internacionales durante la preparación y, obviamente, el poder asistir a estos eventos”, reveló.

El viceministro admitió que el Estado no cuenta actualmente con los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades del sistema deportivo. Sin embargo, sostuvo que los incentivos tributarios serán clave para atraer inversión.

Asimismo, dijo que uno de los objetivos centrales de la norma es frenar la migración de atletas que, ante la falta de apoyo, optaron por representar a otros países, señalando que el concepto básico es garantizar condiciones de preparación y continuidad de carrera en Bolivia.

El proyecto también contempla cambios en el régimen de importación de equipamiento y arancel preferencial.

Bustamante dijo que, tras la eventual aprobación de la ley, se trabajará en la reglamentación que establecerá los parámetros y requisitos, para que más bolivianos sigan compitiendo al más alto nivel internacional.

