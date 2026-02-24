Paz apunta a convertir a Bolivia en sede internacional de eventos deportivos

El presidente Rodrigo Paz presentó este martes la propuesta de ley de Incentivo al Deporte, una propuesta de alcance nacional orientada a fortalecer el sistema deportivo del país y generar nuevas oportunidades para los atletas bolivianos.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo apunta a consolidar el deporte como un eje estratégico para el desarrollo nacional, no solo en el ámbito competitivo, sino también como herramienta de integración social, formación de valores y proyección internacional.

La normativa busca abrir una nueva etapa de respaldo institucional al talento boliviano, mediante mecanismos de incentivo y apoyo que permitan mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia.

“Bolivia vuelve a la cancha, hoy la patria necesita sumar esfuerzos, este esfuerzo debe ser público y privado, parte de esta decisión surge en la elaboración de esta propuesta de ley que se hablará en la siguiente semana cuando cerremos la ley y la enviemos al parlamento”, señaló Paz.

En la oportunidad, el mandatario agradeció al presidente de la FIFA y al presidente de la FBF y otros aportantes que juntos han gestionado esta propuesta de ley de incentivo al deporte que apuesta a convertir a Bolivia como una sede internacional de eventos deportivos.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play