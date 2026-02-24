TEMAS DE HOY:
Nacionales

Paz apunta a convertir a Bolivia en sede internacional de eventos deportivos

El mandatario dijo que están elaborando una propuesta de ley de Incentivo al Deporte que dará de qué hablar cuando sea presentada al Parlamento para su aprobación. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/02/2026 16:24

La Paz, Bolivia

El presidente Rodrigo Paz presentó este martes la propuesta de ley de Incentivo al Deporte, una propuesta de alcance nacional orientada a fortalecer el sistema deportivo del país y generar nuevas oportunidades para los atletas bolivianos.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo apunta a consolidar el deporte como un eje estratégico para el desarrollo nacional, no solo en el ámbito competitivo, sino también como herramienta de integración social, formación de valores y proyección internacional.

La normativa busca abrir una nueva etapa de respaldo institucional al talento boliviano, mediante mecanismos de incentivo y apoyo que permitan mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia.

Bolivia vuelve a la cancha, hoy la patria necesita sumar esfuerzos, este esfuerzo debe ser público y privado, parte de esta decisión surge en la elaboración de esta propuesta de ley que se hablará en la siguiente semana cuando cerremos la ley y la enviemos al parlamento”, señaló Paz.  

En la oportunidad, el mandatario agradeció al presidente de la FIFA y al presidente de la FBF y otros aportantes que juntos han gestionado esta propuesta de ley de incentivo al deporte que apuesta a convertir a Bolivia como una sede internacional de eventos deportivos.

 

Noticia en desarrollo... 

