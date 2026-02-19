TEMAS DE HOY:
Uno a uno: los últimos cuatro decretos aprobados por el Presidente, qué implican y qué impacto tienen

Con las cuatro normas, el Gobierno busca atender temas prioritarios como la organización electoral, la provisión de alimentos, la seguridad energética y la diversificación de la matriz eléctrica, marcando la agenda de sus primeros 100 días de gestión.

Cristina Cotari

19/02/2026 12:20

El presidente del Estado, Rodrigo Paz. Foto archivo: APG
Bolivia

Escuchar esta nota

Al cumplir 100 días de gestión, el presidente Rodrigo Paz promulgó cuatro decretos supremos orientados a la organización de las Elecciones Subnacionales 2026, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el abastecimiento de combustibles y la transición energética.

Las normas aprobadas son los decretos supremos 5546, 5547, 5548 y 5549, que establecen medidas económicas y administrativas en distintos ámbitos estratégicos del país.

 

1. Recursos para las Subnacionales 2026

El Decreto Supremo N° 5546 autoriza al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) incrementar su presupuesto en más de Bs 25,9 millones para la contratación de consultorías vinculadas a la organización de las Elecciones Subnacionales 2026.

La ampliación contempla Bs 2.050.000 para “Consultorías por Producto” y Bs 23.943.132,23 para “Consultores Individuales de Línea”, con el objetivo de fortalecer la planificación y ejecución del proceso electoral.

 

 

2. Soya sin arancel hasta 2026

Mediante el Decreto Supremo N° 5547, el Gobierno fijó en 0% el Gravamen Arancelario para la importación de grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma modifica de forma temporal la alícuota correspondiente a la subpartida 1201.90.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones 2026. Según el Ejecutivo, la medida busca garantizar materia prima para la industria nacional y fortalecer la producción de subproductos de soya.

 

 

3. Importación excepcional de petróleo

El Decreto Supremo N° 5548 autoriza de manera excepcional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las refinerías del país a importar crudo, gasolina natural e hidrocarburos líquidos para su procesamiento y comercialización en el mercado interno.

La medida tiene como finalidad asegurar el abastecimiento de combustibles y enfrentar la actual emergencia energética. Además, el decreto fija en 0,00 bolivianos por litro la alícuota del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para los combustibles obtenidos del petróleo importado durante el primer año de vigencia.

No obstante, la norma aclara que estas operaciones no estarán sujetas a subvención estatal ni requerirán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.

 

 

4. Impulso a energías renovables

Finalmente, el Decreto Supremo N° 5549 modifica la normativa sobre generación distribuida e incorpora proyectos de mediana escala, con potencias entre 1 y 6 megavatios (MW).

La disposición permite que más actores produzcan electricidad para autoconsumo e inyecten excedentes a la red de distribución, con una retribución económica regulada, abriendo paso a un mayor desarrollo de energías renovables y fortaleciendo la transición energética del país.

Con estas cuatro normas, el Gobierno busca atender temas prioritarios como la organización electoral, la provisión de alimentos, la seguridad energética y la diversificación de la matriz eléctrica, marcando la agenda de sus primeros 100 días de gestión.

 

