Política

Órgano Electoral recibirá Bs 25,9 millones adicionales para consultorías rumbo a las Subnacionales 2026

El Decreto Supremo 5546 permite incrementar más de Bs 25,9 millones para contratar consultorías vinculadas a las Elecciones Subnacionales 2026.

Red Uno de Bolivia

19/02/2026 7:57

Foto referencial.
Bolivia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, promulgó el Decreto Supremo N° 5546, que autoriza al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) incrementar su presupuesto en más de Bs 25,9 millones para la contratación de consultorías destinadas a la organización de las Elecciones Subnacionales 2026.

La norma, emitida en la víspera y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, establece la ampliación de recursos en dos subpartidas específicas: Bs 2.050.000 para “Consultorías por Producto” y Bs 23.943.132,23 para “Consultores Individuales de Línea”.

 

 

Según el decreto, el objetivo es garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados al desarrollo de la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales previstas para 2026.

El incremento presupuestario será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

La medida responde a que el Órgano Electoral requiere la contratación de consultorías para cumplir con el calendario electoral y asegurar la correcta ejecución del proceso en todo el territorio nacional y en los asientos electorales en el exterior.

El documento recuerda que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la instancia responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales en el país, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.

