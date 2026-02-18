Cochabamba se engalana: Ultiman detalles para el gigante Corso de Corsos 2026

Cochabamba ya vive la antesala del "gigante" Corso de Corsos, el evento que marca la despedida oficial de las carnestolendas a nivel nacional este sábado 21 de febrero. Las autoridades municipales informaron que se encuentran ultimando los preparativos de logística y seguridad, incluyendo inspecciones programadas en turnos de mañana y noche junto a la Policía para garantizar el bienestar de los miles de visitantes nacionales y extranjeros que ya han llegado a la ciudad.

El inicio del gran recorrido está programado para las 08:30 de la mañana, momento en el que las unidades militares y las primeras comparsas comenzarán a derrochar picardía y alegría por las calles cochabambinas. Para quienes deseen seguir el evento desde la comodidad de sus hogares o se encuentren fuera del departamento, la Red Uno de Bolivia iniciará una transmisión especial a partir de las 12:30 del mediodía, llevando cada detalle del colorido y el baile a través de su señal abierta y plataformas digitales.

Una de las grandes novedades de esta edición es la confirmación de delegaciones estelares provenientes de otros departamentos para jerarquizar el desfile. El director de Cultura de la Alcaldía, Edson Ontiveros, confirmó la participación de la Fraternidad Artística y Cultural "La Diablada" (La Frater) de Oruro, una de las más grandes del país, así como la llegada de los Tinkus Wistus de La Paz, quienes son muy esperados por el público local tras muchos años de trayectoria.

Este evento no solo representa la culminación de las festividades en Bolivia, sino que se consolida como un motor fundamental para la economía regional. Con las fraternidades y bandas ensayando sus últimos pasos, se espera que el Corso de Corsos 2026 sea una celebración segura y vibrante que reafirme por qué esta tradición ha traspasado las fronteras del país.

Mira la programación en Red Uno Play