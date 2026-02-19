Impactante accidente en la Avenida San Aurelio deja serios daños materiales

El aparatoso accidente se registró en la intersección de la Avenida San Aurelio y el cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra. Tras perder el control, el conductor impactó contra el poste que sostenía el techo del inmueble, provocando que la estructura colapsara parcialmente sobre el vehículo.

El motorizado terminó incrustado en el interior de una tienda, dejando una escena de escombros y daños materiales de consideración. Los propietarios del comercio evitaron emitir comentarios sobre el suceso, mientras que el chofer conversaba con los efectivos policiales que llegaron.

En el lugar de los hechos no se observaron personas heridas, permitiendo que las tareas se centraran en la evaluación de los daños estructurales.

