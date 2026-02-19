TEMAS DE HOY:
Policial

Impactante accidente en la Avenida San Aurelio deja serios daños materiales

Pese a la magnitud del impacto y los destrozos en la infraestructura, no se reportaron víctimas.

Ximena Rodriguez

18/02/2026 23:45

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El aparatoso accidente se registró en la intersección de la Avenida San Aurelio y el cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra. Tras perder el control, el conductor impactó contra el poste que sostenía el techo del inmueble, provocando que la estructura colapsara parcialmente sobre el vehículo.

El motorizado terminó incrustado en el interior de una tienda, dejando una escena de escombros y daños materiales de consideración. Los propietarios del comercio evitaron emitir comentarios sobre el suceso, mientras que el chofer conversaba con los efectivos policiales que llegaron.

En el lugar de los hechos no se observaron personas heridas, permitiendo que las tareas se centraran en la evaluación de los daños estructurales.

